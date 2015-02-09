Испания: санкции против России стоили ЕС 21 млрд евро

Страны Евросоюза потеряли в результате санкций против России 21 млрд евро (около 24 млрд долларов), заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо в ходе встречи со своими коллегами в Брюсселе.

В ходе обсуждения вопроса о возможных новых санкциях испанский министр подчеркнул, что нынешние санкции, введенные против России в связи с ее ролью в украинском кризисе, обходятся слишком дорого и самим странам Евросоюза.

В частности, он отметил, что в Испании от введенных запретов больше всего пострадал сельскохозяйственный сектор и индустрия туризма.