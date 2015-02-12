Порошенко перечислил достигнутые договоренности

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Стороны на переговорах в "нормандском формате" в Минске договорились об освобождении всех заложников в течение 19 дней, сообщил украинский президент Петр Порошенко.

В частности, достигли договоренности об освобождении украинки Надежды Савченко, которая находится в российском СИЗО.

Он также подтвердил, что на встрече договорились об установлении перемирия на Донбассе с полуночи 15 февраля.

По словам президента, отвод тяжелого вооружения должен начаться через два дня после установления режима прекращения огня на востоке Украины.

Кроме того, достигнута договоренность, что украинские пограничники восстановят контроль над границей до конца 2015 года.

"Четко подчеркнуто, что после завершения политического урегулирования с первого же дня после местных выборов должен быть передан контроль под совместную защиту представителей ОБСЕ и украинских пограничников и на втором этапе до конца текущего года украинские пограничники в полном объеме должны восстановить украинский суверенитет, украинский контроль на государственный границе", - сказал он.

В то же время президент отметил, что не было никакой договоренности об автономии или федерализации Донбасса.

"Это было непросто, и фактически нам выставляли всякие неприемлемые условия, отходы, сдачи. Мы не пошли ни на какие ультиматумы и четко проявили позицию, что прекращение огня должно произойти без предварительных условий", – подчеркнул Порошенко.