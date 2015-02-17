Шокин возобновил расследование убийства Гонгадзе

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин восстановил досудебное расследование по делу об организации умышленного убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Кроме того, возобновлено расследование по факту превышения власти и служебных полномочий.

Для расследования дела генпрокурор создал соответствующую следственную группу и группу прокуроров.

Как отмечают в ГПУ, в них вошли работники прокуратуры, которые расследовали уголовное дело с 2002 года.

Следственная группа и группа прокуроров будут подчиняться и отчитываться непосредственно генпрокурору Шокину.