Шокин возобновил расследование убийства Гонгадзе
- 17 февраля 2015
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Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин восстановил досудебное расследование по делу об организации умышленного убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Кроме того, возобновлено расследование по факту превышения власти и служебных полномочий.
Для расследования дела генпрокурор создал соответствующую следственную группу и группу прокуроров.
Как отмечают в ГПУ, в них вошли работники прокуратуры, которые расследовали уголовное дело с 2002 года.
Следственная группа и группа прокуроров будут подчиняться и отчитываться непосредственно генпрокурору Шокину.