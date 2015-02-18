Сепаратисты: в Дебальцеве полного окружения не было

Украинские войска в Дебальцеве не были полностью окружены сепаратистами ни до, ни после перемирия, сообщил ВВС один из полковых комиссаров пророссийских сепаратистов с позывным Добрый.

"О полном окружении речь не идет", - сказал комиссар, добавив, что сепаратисты лично проводили эвакуацию местного населения из Дебальцева.

По его словам, после вступления в силу минского соглашения 15 февраля перемирие продержалось не больше часа. Кто нарушил перемирие и по каким причинам - пока не известно.

Комиссар также отметил, что сейчас перемирие в целом маловероятно из-за отсутствия мотивации с обеих сторон.

Ранее руководители сепаратистов неоднократно заявляли о так называемом "Дебальцевском котле", существование которого отрицало руководство АТО.

Ранее в среду президент Петр Порошенко сообщил, что из Дебальцева вышли 80% украинских частей.