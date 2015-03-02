Столтенберг: перемирие на Донбассе "хрупкое", но соблюдается

Прекращение огня на востоке Украины "хрупкое", но пока соблюдается, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я приветствую перемирие. Оно хрупкое, но, судя по всему, соблюдается", - сказал он на пресс-конференции в Париже, как передает "Интерфакс".

Генсек также призвал обеспечить полный доступ в зону конфликта для наблюдателей ОБСЕ.

Йенс Столтенберг встречался с президентом Франции Франсуа Олландом.

Тот, в свою очередь, заявил, что Минские соглашения - единственный способ вернуть мир на Донбасс.

"Позиция Франции заключается в том, чтобы Минские соглашения были полностью имплементированы", - цитирует Олланда Reuters.