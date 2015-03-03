Савченко могут перевести в обычную больницу - ФСИН

В российской Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что Надежду Савченко могут перевести в обычную больницу, если ее состояние ухудшится.

Украинская летчица уже более двух месяцев голодает, требуя возвращения на родину. Российские врачи, впрочем, оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Первый заместитель главы ФСИН России Анатолий Рудой заявил, что на данный момент никаких патологических изменений в состоянии здоровья нет.

"Вес стабильный, показатели разные стабильны и не выпадают из ряда допустимых... Мы делаем все, чтобы полностью контролировать ситуацию. Буквально каждый день сводки о ее состоянии ложатся на стол руководству службы", - добавил он.