Сепаратисты восстановили железнодорожный узел Дебальцево - Лысенко

Сепаратисты восстановили железнодорожный узел Дебальцево и используют его для подвоза вооружений, заявил представитель Антитеррористической операции Андрей Лысенко.

Он отметил, что по данным украинской разведки, в Дебальцево прибыли вагоны с боеприпасами.

В штабе АТО также отмечают наращивание сил сепаратистов на стратегических направлениях.

По словам Андрея Лысенко, боевики пытаются скрыть от наблюдателей военную технику в ангарах и тайниках.

Представители же самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" заявляют о том, что действительно отводят тяжелое вооружение в соответствии с минскими соглашениями.

В своих СМИ сепаратисты заявляли, что планируют завершить отведение вооружения до 7 марта.