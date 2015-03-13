В мире стабилизировалось количество выбросов СО2

Уровень выбросов СО2 в прошлом году стабилизировался, заявили в Международном энергетическом агентстве.

Впервые за сорок лет остановка роста выбросов не связана с экономическим спадом, говорят в МЭА.

По словам главного экономиста агентства Фатиха Бирола, эти данные свидетельствуют, что человечество способно совместно бороться с климатическими изменениями.

В агентстве предостерегли от самоуспокоенности в преддверии подписания глобального соглашения, запланированного на декабрь.