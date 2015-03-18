Путин: россияне и украинцы - один народ

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Россия будет делать все, чтобы восстановить отношения с Украиной - об этом заявил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте в центре Москвы по случаю первой годовщины аннексии Крыма.

"Мы всегда в России считали, что русские и украинцы - это один народ. Я так думаю и сейчас", - сказал президент Путин.

В то же время он надеется, что украинский народ "даст еще достойную и объективную оценку" действиям тех, кто, по его словам, довел страну до нынешнего состояния.

"Мы со своей стороны будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы Украина прошла сложный период своего развития как можно быстрее, и все для того, чтобы восстановить нормальные межгосударственные связи", - сказал Путин.