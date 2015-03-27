Сомали: в захваченном отеле в Могадишо идет перестрелка

Правительственные силы Сомали прорвались на территорию отеля в Могадишо. В здании слышны выстрелы.

Популярный отель "Мака-аль-Мукарама" в Могадишо захватили боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб". Они проникли в здание после того, как у его стен смертник осуществил подрыв автомобиля.

Есть сведения о пострадавших.

Это не первый случай, когда "Аш-Шабаб" захватывает именно отели в Могадишо. Их популярность объясняется тем, что там останавливаются политики и бизнесмены.