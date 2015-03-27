Сомали: в захваченном отеле в Могадишо идет перестрелка
- 27 марта 2015
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Правительственные силы Сомали прорвались на территорию отеля в Могадишо. В здании слышны выстрелы.
Популярный отель "Мака-аль-Мукарама" в Могадишо захватили боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб". Они проникли в здание после того, как у его стен смертник осуществил подрыв автомобиля.
Есть сведения о пострадавших.
Это не первый случай, когда "Аш-Шабаб" захватывает именно отели в Могадишо. Их популярность объясняется тем, что там останавливаются политики и бизнесмены.