СБУ: подозреваемого в убийстве офицера задержали в Закарпатской области

Дмитрия Гордеева, подозреваемого в убийстве офицера СБУ Виктора Мандзика в Волновахе, задержали во время операции в Закарпатской области, сообщил советник Службы безопасности Маркиян Лубкивский со ссылкой на главу СБУ Валентина Наливайченко.

Операцию по задержанию проводила группа контрразведки СБУ.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что подозреваемого задержали во время попытки пересечь границу.

"Задержанный скрывался от правоохранителей, тайно передвигался по территории Украины и планировал изготовить фальшивые документы, чтобы выехать за границу", - уточнил г-н Лубкивский.

Во время операции у задержанного изъяли пистолет ТТ и патроны к нему.

Офицера СБУ Виктора Мандзика расстреляли из автоматического оружия в субботу, 21 марта. Он скончался в машине скорой помощи.