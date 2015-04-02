Умер 106-летний режиссер Оливейра

Португальский кинорежиссер Мануэль де Оливейра умер в возрасте 106 лет. Об этом сообщил продюсер Луис Урбано, ссылаясь на семью.

Режиссер снял более полусотни фильмов - как художественных, так и документальных, и прошел путь от немого кино к цифровому.

Первую ленту он показал публике в 1931 году, а последняя вышла два года назад.

В 2008 году Оливейру наградили Золотой пальмовой ветвью Каннского фестиваля за вклад в кинематограф, а также французским орденом Почетного легиона.

Жиль Жакоб, возглавлявший Каннский кинофестиваль в прошлом году, сказал, что Оливейра был "легендой и загадкой", сообщает AFP.