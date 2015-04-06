Лысенко: в результате боевых действий погибли четверо военных

За минувшие сутки в зоне АТО в результате боевых действий погибли четверо украинских военнослужащих, еще один получил ранения. Об этом рассказал представитель штаба АТО Андрей Лысенко в понедельник на брифинге.

Кроме того, еще двое военнослужащих погибли в результате подрыва внедорожника на мине в районе поселка Широкино.

"В районе поселка Широкино результате нарушения правил безопасности дорожного движения на мине подорвался внедорожник Вооруженных сил, в результате чего двое украинских военнослужащих погибли, один ранен", - сказал Лысенко на брифинге.

По его словам, ситуация в зоне АТО остается неспокойной - хаотические обстрелы продолжаются по всей линии разграничения.

Украинские силовики зафиксировали один случай применения артиллерии по украинским позициям.

"Самые "горячие" точки противостояния - район Донецкого аэропорта, пригород Мариуполя и Горловки, район города Счастье", - отметил представитель штаба.

В то же время в так называемых "ДНР" и "ЛНР" в нарушении режима прекращения огня обвиняют украинские войска. В частности, в так называемом "Минобороны ДНР" сообщили о 20 случаях обстрелов со стороны сил АТО.