Археолог: находки на Почтовой засыпали, чтобы сохранить

Археологические находки на Почтовой площади в Киеве засыпали землей для консервирования. Возобновить раскопки планируют в мае.

Об этом в комментарии ВВС Украина рассказал директор центра археологии Киева Михаил Сагайдак.

"Это не разрушение находок. Это их сохранение. Сейчас погода меняется резко. Оставлять в открытом состоянии - это значит, что объекты будут подвергаться неконтролируемым воздействиям. А в земле они пролежали уже почти тысячу лет", - отметил г-н Сагайдак.

На площадке, где строят торговый комплекс, возведут конструкцию, позволяющую проводить дальнейшие безопасные раскопки. По словам археологов, это будет бетонная плита, которая накроет часть площади. Она должна защитить котлован от оползней. Исследование археологи будут проводить под этой плитой.

Вести раскопки ученые планируют все лето, однако график еще не согласован до конца.

"Пока у нас нет оснований в чем-то сомневаться. Однако, конечно, надо быть критически настроенными", - отметил г-н Сагайдак.