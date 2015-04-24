Депутат, который собирался на Мальдивы, сложит мандат

Депутат от "Самопомощи" Андрей Мирошник заявил, что складывает свой мандат.

"Я всегда был свободным человеком и хочу дальше им оставаться, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте "Самопомощи".

Г-н Мельник заявил, что возвращается к телекоммуникационному бизнесу.

"Я продолжаю считать, что бедный политик не построит богатую Украину. Тем более ее не построят политики, которые притворяются бедными", - добавил он.

Накануне фотокорреспондент "Українських новин" Богдан Бортаков заснял переписку г-на Мирошника, в которой он обсуждал тур на Мальдивы стоимостью более 10 тысяч евро.

До избрания в парламент Андрей Мельник работал директором Департамента бизнеса фиксированной связи в компании "Датагруп".