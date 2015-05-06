В Афганистане суд вынес смертные приговоры за убийство женщины
- 6 мая 2015
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В Афганистане четырех мужчин приговорили к смертной казни за убийство женщины в Кабуле, которое произошло в середине марта.
На 28-летнюю женщину напала толпа после того, как ее обвинили в сожжении Корана - ее забросали камнями, а затем подожгли.
Однако свидетели говорят, что женщина не сжигала книги.
По делу о ее убийстве обвиняются 49 человек.