Сила рукопожатия может рассказать о риске инсульта - ученые

Врачи могут оценить риск инфаркта, инсульта или ранней смерти на основании простого анализа силы рукопожатия. К такому выводу пришла международная группа ученых, обнародовавшая результаты своего исследования в британском медицинском журнале Lancet.

Клинические наблюдения 140 тысяч пациентов в 14 странах свидетельствуют о том, что врачи могут получить в свое распоряжение простой и дешевый метод оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, который может быть более надежным, чем анализ кровяного давления.

Однако эксперты указывают, что связь между силой рукопожатия и состоянием сердечно-сосудистой системы остается неясной и нуждается в дальнейшем изучении.

Известно, впрочем, что сила сжатия пальцев уменьшается с возрастом.