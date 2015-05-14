В Индии линчевали и сожгли сбежавшую пару

В Индии мужчина и сбежавшая из дома девочка-подросток были избиты и сожжены на костре деревенскими жителями, сообщила местная полиция.

Согласно заявлению полиции штата Бихар, женатый 36-летний мужчина и 16-летняя девочка, считающаяся по законам Индии несовершеннолетней, вместе сбежали, но семья девочки их выследила и избила до смерти.

Полиция завела уголовное дело в отношении шести человек, но по подозрению в убийстве был арестован пока один мужчина.

В Индии, где повсеместно практикуются договорные браки, так называемые убийства во имя чести стали обыденным явлением.