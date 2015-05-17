Над Балтийским морем пропал литовский самолет АН-2

Самолет "Клайпедских авиалиний" АН-2, летевший из шведского Гетеборга в Литву, исчез над Балтийским морем неподалеку от Паланги, - сообщает агентство Delfi. На борту были только два пилота.

В компании, комментируя исчезновение самолета, заявили, что оба пилота были очень опытными.

Директор "Клайпедских авиалиний", сельскохозяйственной авиационной компании, Викторас Шишняускас подтвердил исчезновение самолета, заявив, что пилоты, которые им руководили, являются одними из лучших в стране:

"Знаю, что они были уже в воздушном пространстве Литвы, вышли на связь с аэропортом Паланги, а затем сигнал исчез. Может, самолет кто-то сбил, может еще что-то случилось. Но технически он был исправным. Самое главное, чтобы они были живы".

Delfi пишет, что в ночь на воскресенье литовское министерство обороны сообщило, что 16 мая около шести вечера был получен сигнал, что связь с АН-2 была потеряна. Погода в то время над Балтийским морем была нормальной.

Однако сейчас, как сообщает АР, поисковые работы осложняются сильным ветром и штормом.

В поисковой операции участвует военный вертолет и два военный спасательных корабля. Однако пока спасателям не удалось найти даже место падения самолета.