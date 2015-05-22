App Store перевели на украинский

  • 22 мая 2015

Apple перевела на украинский язык онлайн-магазин Apple iTunes Store.

До этого украинская версия онлайн-магазина, которая появилась в декабре 2012 года, была доступна только на английском или русском языках.

Цены на платный контент магазина пока остаются в долларах.