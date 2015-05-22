App Store перевели на украинский
- 22 мая 2015
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Apple перевела на украинский язык онлайн-магазин Apple iTunes Store.
До этого украинская версия онлайн-магазина, которая появилась в декабре 2012 года, была доступна только на английском или русском языках.
Цены на платный контент магазина пока остаются в долларах.