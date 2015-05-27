Афганистан: четверо нападавших на дипквартал в Кабуле убиты

Четверо нападавших, которые пытались атаковать отель в дипломатическом квартале в афганской столице Кабуле, убиты во время перестрелки с военными, сообщили афганские власти.

Нападение произошло в квартале Вазир Акбар Хан, где находятся посольства и дома чиновников. По данным полиции, целью нападавших был популярный среди иностранцев отель, принадлежащий семье Раббани.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Талибан.

Как сообщили в министерстве внутренних дел страны, нападавшие были вооружены ручными гранатометами и автоматами Калашникова.

По словам руководителя полиции Кабула Абдула Рахмана Рахими, нападавших убили до того, как они они смогли добраться до цели.

Сообщений о жертвах среди гражданских или военных в результате перестрелки не поступало.