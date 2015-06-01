В Пекине поймали первых нарушителей запрета на курение

В Пекине в первый день действия закона о запрете на курение в общественных местах вынесли предупреждение одному из ресторанов.

Инспекторы, проверявшие соблюдение законодательства, обнаружили сигаретные окурки в заведении, где подают тушеное мясо.

В понедельник в Пекине вступил в силу запрет на курение в общественных местах, предполагающий штраф для нарушителя в 200 юаней (32 доллара).

С 1 июня в Пекине запрещено курить в ресторанах, учреждениях и в общественном транспорте.

Заведения могут быть оштрафованы на 10 тысяч юаней. За соблюдением закона будут следить тысячи инспекторов.