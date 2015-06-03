В США скончался нобелевский лауреат Ирвин Роуз

В США в возрасте 88 лет скончался американский ученый Ирвин Роуз, ставший в 2004 году лауреатом Нобелевской премии в области химии.

Как сообщила пресс-секретарь Калифорнийского университета Джанет Уилсон, Ирвин Роуз скончался в своем доме в городе Дирфилд штата Массачусетс.

Роуз получил Нобелевскую премию вместе с израильскими учеными Аароном Цихановером и Аврамом Гершко за открытие в начале 1980-х "одного из самых важных циклических клеточных процессов - регулируемого распада белков".

Ученый долгое время возглавлял группу исследователей в Онкологическом центре в Фокс Чейзе, в штате Филадельфия.

Он также был почетным профессором в медицинском колледже Университета Калифорнии в Ирвине. Ректор университета Говард Гильман отметил, что Ирвин Роуз обладал "потрясающим интеллектом и непоколебимой жаждой знаний в области фундаментальных биологических и химических процессов, которые лежат в основе жизни".