Бордель в Австрии начал бесплатно работать в знак протеста

Бордель в городе Зальцбург в Австрии получил мировую известность, на время предложив своим клиентам бесплатные сексуальные услуги.

Владелец клуба Герман Мюллер заявил, что такая необычная кампания - протест против несправедливого налогообложения и регулирования бизнеса.

На фотографиях, опубликованных в австрийских СМИ, видна длинная очередь из мужчин, желающих воспользоваться уникальным предложением.

Хозяин заведения объяснил, что на время бесплатной работы борделя он перестанет платить за него налоги, но проститутки будут по-прежнему получать зарплату.