США осуществили авиаудар по одному из лидеров "Аль-Каиды" в Ливии

Американская авиация нанесла удар по территории в Ливии, где, по мнению США, скрывался представитель "Аль-Каиды".

В Пентагоне сообщили, что пока не могут точно сказать, была ли операция успешной, однако по предварительным данным удар достиг своей цели.

В военном ведомстве не назвали имя человека, ставшего мишенью авиаудара, однако охарактеризовали его как руководителя "Аль-Каиды" среднего звена.

Признанное мировым сообществом правительство Ливии, которое находится в городе Тобрук на востоке страны, со своей стороны заявило, что целью американской авиации был один из лидеров местных боевиков Мухтар Бельмухтар.

Бельмухтар считался организатором нападения на газовое месторождение в Алжире, в ходе которого в 2013 году погибли почти 40 человек. Ранее в прессе уже неоднократно появлялись сообщения о гибели Бельмухтара, но впоследствии они не подтверждались.