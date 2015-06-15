Бывший ватиканский нунций предстанет перед судом

Ватикан намерен предать суду бывшего папского нунция в Доминиканской республике Йозефа Весоловского по обвинению в распространении порнографии и сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Папа Франциск также принял отставку одного американского архиепископа и его заместителя, обвиненных в Миннесоте в замалчивании дела одного из местных священников, который обвинялся в домогательствах к детям.

Йозефу Весоловскому предъявили обвинения в сексуальном насилии в отношении детей в Доминиканской республике в период с 2008 по 2013 год. Сейчас он находится под домашним арестом в Ватикане.

Процесс над ним должен начаться 11 июля. 66-летнего Весоловского также обвиняют во владении порнографическими материалами, которые относятся к периоду с момента его возвращения в Рим в 2013 году.