СБУ: боевики обстреляли гумконвой Красного Креста

Вооруженные сторонники так называемой ДНР обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста, возвращавшийся после доставки гуманитарного груза из Донецка, сообщила Служба безопасности Украины.

Как заявили в СБУ, инцидент произошел утром в четверг в районе блокпоста у села Березовое Волновахского района.

Под обстрел из гранатометов и стрелкового оружия попали 14 грузовиков и один легковой автомобиль миссии.

"Жертв среди представителей Красного Креста нет, транспортные средства не повреждены", - отметили в СБУ.

Как утверждает украинская сторона, представители Красного Креста показали, что обстрел велся со стороны сепаратистов. Сейчас представители миссии находятся в безопасности.

В так называемой ДНР пока не прокомментировали это сообщение СБУ.