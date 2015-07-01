Авиакатастрофа в Индонезии: число жертв возросло до 140

Согласно данным полиции Индонезии, жертвами крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в городе Медан на острове Суматра стали 140 человек, из которых около 20 находились на земле.

Из тех, кто находился на борту рухнувшего на жилой район самолета, не выжил никто.

Пока неизвестно, что именно стало причиной аварии, однако вскоре после взлета пилот запросил разрешения на посадку в связи с техническими проблемами.

Разбившийся самолет был построен в 1964 году, однако, по словам военных, он находился в хорошем состоянии.

Большинство пассажиров самолета составляли родственники военных, которых перевозили на новое место жительства.