Полиция разбирает баррикады в центре Еревана - СМИ

Полиция начала разбирать баррикады протестующих на проспекте Баграмяна в Ереване, где где проходит акция протеста против повышения тарифов на электроэнергию, сообщают местные СМИ.

Полицейские стянулись к проспекту Баграмяна сегодня утром, ранее полиция Армении распространила заявление, в котором призвала участников акции разблокировать проспект до 12:30. Как сообщается, вместе с полицейскими приехал спецназ.

"Полиция Армении готовится сегодня восстановить движение на проспекте Баграмяна, нарушенное примерно в течение двух недель, в том числе удаляя предметы, мешающие движению", - говорилось в заявлении полиции.

Демонстранты, в свою очередь, просили, чтобы им дали время до вечера.

"Нас сейчас здесь мало. Дайте время, в 21:00 (20:00 мск) мы соберемся и примем решение. В противном случае, вы провоцируете ситуацию. Это провокация. Вы будете ответственны за все, что здесь может произойти. Мы никуда отсюда не уйдем", - заявил представитель протестующих Давид Санасарян.

Ранее протестующие заявили, что в случае, если к вечеру понедельника их требования не будут выполнены, они начнут акцию "Шаг вперед", продвигаясь на шаг ближе к президентскому дворцу. Власти не приняли ультиматум протестующих.