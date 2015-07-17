НБУ ликвидировал банк "Киевская Русь"
- 17 июля 2015
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Национальный банк Украины отозвал лицензию у банка "Киевская Русь" и принял решение о его ликвидации.
Соответствующее решение приняли в четверг, сообщает НБУ.
Национальный регулятор признал банк неплатежеспособным в марте этого года и ввел в нем временную администрацию.
Напомним, что по данным НБУ, на сегодня в Украине в категории неплатежеспособных находятся 10 банков, в стадии ликвидации - 50.