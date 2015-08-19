В Белом доме начала работать первая сотрудница-трансгендер
- 19 августа 2015
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В администрации президента США во вторник начала работу первая сотрудница-трансгендер.
Раффи Фридман-Гёрспан получила должность старшего менеджера по персоналу, подтвердили в Белом доме.
Как заявил представитель Белого дома, приверженность Фридман-Гёрспан идее равноправия и борьбе за права трансгендеров "отражает ценности нынешней администрации".
Ранее Раффи Фридман-Гёрспан работала советником в Национальном центре кампании за равенство трансгендеров.
Активисты американского ЛГБТ-сообщества приветствовали ее назначение в Белый дом.