В Белом доме начала работать первая сотрудница-трансгендер

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В администрации президента США во вторник начала работу первая сотрудница-трансгендер.

Раффи Фридман-Гёрспан получила должность старшего менеджера по персоналу, подтвердили в Белом доме.

Как заявил представитель Белого дома, приверженность Фридман-Гёрспан идее равноправия и борьбе за права трансгендеров "отражает ценности нынешней администрации".

Ранее Раффи Фридман-Гёрспан работала советником в Национальном центре кампании за равенство трансгендеров.

Активисты американского ЛГБТ-сообщества приветствовали ее назначение в Белый дом.