За минувшие сутки погибших и раненых в АТО нет - Мотузяник
- 1 сентября 2015
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Ни один украинский военнослужащий не был убит или ранен в АТО. Об этом заявил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
"Обстрелов из тяжелого вооружения, а также минометов, танков и бронетехники также не было", - сообщил он.
По его словам, на Луганском направлении единственной "горячей точкой" было село Крымское, где было две вооруженные провокации в темное время суток.
Также обстрелы были у Санжаровки, Лозового и Донецкого аэропорта.