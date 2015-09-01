За минувшие сутки погибших и раненых в АТО нет - Мотузяник

Ни один украинский военнослужащий не был убит или ранен в АТО. Об этом заявил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"Обстрелов из тяжелого вооружения, а также минометов, танков и бронетехники также не было", - сообщил он.

По его словам, на Луганском направлении единственной "горячей точкой" было село Крымское, где было две вооруженные провокации в темное время суток.

Также обстрелы были у Санжаровки, Лозового и Донецкого аэропорта.