Китай ожидает, что на Донбассе будут выполнять минские соглашения

В министерстве иностранных дел Китая надеются, что все стороны военного конфликта на Донбассе будут внедрять минские соглашения и "совместно поддерживать мир, безопасность и стабильность как в Украине, так и во всей Европе".

"Китайская сторона приветствует все усилия для разрешения кризиса в Украине путем политического диалога", - заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин, отвечая на вопрос о позиции Китая относительно возможной встречи лидеров стран "нормандской четверки".

Президент Петр Порошенко не исключает, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в режиме телефонной конференции могут состояться в ближайшее время.