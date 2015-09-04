Тягнибок: подозреваемый во взрыве гранаты Гуменюк не состоит в "Свободе"

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Бывший боец батальона милиции "Сич" Игорь Гуменюк, которого подозревают во взрыве гранаты возле Верховной Рады, сейчас не состоит в ВО "Свобода", заявил лидер объединения Олег Тягнибок после допроса по этому делу.

"Гуменюк был в околосвободовской среде до момента, как полтора года назад он добровольцем пошел служить в батальон "Сич", - сказал Олег Тягнибок.

"С момента, когда он стал бойцом батальона официально, он прекратил также любые юридические отношения со "Свободой", как это делают другие наши партийцы, которые служат в ВСУ", - добавил он.

Олег Тягнибок сказал, что Игорь Гуменюк партийного удостоверения "Свободы" не имел и входил в состав общественной организации "Сокол".

Игоря Гуменюка подозревают в том, что он бросил гранату под парламентом во время протестов под Радой в понедельник.

В столкновениях пострадали более ста человек, трое нацгвардейцев погибли.

Сам Гуменюк не признает себя виновным, говорят его адвокаты.