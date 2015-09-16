Хорватия обещает содействовать мигрантам
Власти Хорватии говорят, что разрешат мигрантам, направляющимся в северную Европу, проехать по территории своей страны.
Хорватия стала альтернативным путем для мигрантов после того, как Венгрия закрыла свою границу с Сербией.
Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович сказал, что колючая проволока - не ответ на мигрантский кризис, и их страна поможет мигрантам.
Мэр пограничного хорватского города Товарник, куда прибывают беженцы из Сербии, сказал, что хорваты сочувствуют им, однако их город не может долго выдерживать такой наплыв людей.