Хорватия обещает содействовать мигрантам

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Власти Хорватии говорят, что разрешат мигрантам, направляющимся в северную Европу, проехать по территории своей страны.

Хорватия стала альтернативным путем для мигрантов после того, как Венгрия закрыла свою границу с Сербией.

Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович сказал, что колючая проволока - не ответ на мигрантский кризис, и их страна поможет мигрантам.

Мэр пограничного хорватского города Товарник, куда прибывают беженцы из Сербии, сказал, что хорваты сочувствуют им, однако их город не может долго выдерживать такой наплыв людей.