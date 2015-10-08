Удары России по Сирии могут привести к ядерной катастрофе - Турчинов

Массовый ракетный удар, который Россия нанесла с кораблей в Каспийском море по целям в Сирии, провоцирует глобальный военный конфликт с возможным применением ядерного оружия, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам Александра Турчинова, которые приводит его пресс-служба, использование подобного оружия создает опасный прецедент, "приучая международное сообщество к пассивному наблюдению за боевым применением ракет, способных нести ядерный боезаряд".

7 октября Москва сообщила, что корабли Каспийской флотилии ВМФ России нанесли 26 ударов по позициям боевиков "Исламского государства" в Сирии.

Каспийское море расположено в 1500 км от Сирии.