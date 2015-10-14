В центре Киева начался митинг "Свободы" и "Правого сектора"
В центре Киева ВО "Свобода" и Правый сектор проводят митинг по случаю дня создания УПА.
На демонстрацию на Михайловской площади собрались несколько тысяч человек, сообщает корреспондент ВВС Украина с места событий.
Участники акции выстроились в колонну - над ней развеваются украинские флаги, флаги "Свободы" и "Правого сектора".
Демонстранты намерены двинуться колонной к Лукьяновскому СИЗО, где запланирован концерт в поддержку арестованных свободовцев.
Ранее лидер "Свободы" Олег Тягнибок в комментарии журналистам отметил, что надеется, что марш пройдет без провокаций.
Как отмечает корреспондент ВВС Украина, рядом с митингом на Михайловской площади также проходит выставка военной техники, которую утром открыл президент Петр Порошенко.
Украина в этом году 14 октября впервые празднует День защитника отечества, который также совпадает с христианским праздником Покрова, днем украинского казачества и днем создания УПА.