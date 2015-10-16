Гройсман обещает рассмотреть вопрос отзыва депутатов

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман обещает рассмотреть вопрос о возможности отзыва народных депутатов по инициативе избирателей. Ранее соответствующая петиция собрала на сайте президента более 25 тысяч подписей.

"Действительно, президент Украины обратился с такой просьбой - рассмотреть этот вопрос. Обязательно мы его рассмотрим", - сказал г-н Гройсман, добавив, что, по его мнению, ответственность депутатов за выполнение своих обязанностей должна быть выше.

В то же время, по мнению спикера, нельзя допустить, чтобы процесс отзыва нардепов использовался для злоупотреблений.

Ранее президент Петр Порошенко поддержал электронную петицию о "Возможности досрочного отзыва избранного лица, не оправдавшего доверия избирателей" и поручил Владимиру Гройсману, который также является председателем Конституционной комиссии, "обеспечить основательное и всестороннее рассмотрение" ее.