На Филиппинах застрелены двое китайских дипломатов

Копірайт зображення AFP Image caption Нападение произошло в 13:00 по местному времени в ресторане Lighthouse

Двое китайских дипломатов убиты и еще один ранен в филиппинском городе Себу в результате стрельбы, устроенной женщиной в ресторане.

Среди погибших - заместитель консула и специалист по финансовым вопросам. Они работали в китайском консульстве города.

Генеральный консул был ранен и находится в больнице, сообщила полиция.

Женщина, открывшая стрельбу, была арестована на месте.

Полиция пытается определить мотив преступления.