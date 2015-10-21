На Филиппинах застрелены двое китайских дипломатов
- 21 октября 2015
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Двое китайских дипломатов убиты и еще один ранен в филиппинском городе Себу в результате стрельбы, устроенной женщиной в ресторане.
Среди погибших - заместитель консула и специалист по финансовым вопросам. Они работали в китайском консульстве города.
Генеральный консул был ранен и находится в больнице, сообщила полиция.
Женщина, открывшая стрельбу, была арестована на месте.
Полиция пытается определить мотив преступления.