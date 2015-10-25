Сирийские повстанцы отказались от военной помощи России

Свободная сирийская армия, которую поддерживает Запад, отказались от предложения России о военной поддержке.

Как отметил представитель повстанцев, они не нуждаются в помощи от России. Москве, по его словам, нельзя доверять.

Предложение о военной поддержке повстанцев озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.