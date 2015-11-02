Transparency: Шокин хочет контролировать антикоррупционную прокуратуру

Копірайт зображення UNIAN

Представители Transparency International Украина заявляет о том, что генеральный прокурор Виктор Шокин хочет контролировать новую антикоррупционную прокуратуру, что создает опасность для безвизового режима с ЕС.

"С очевидным согласованием с высшим руководством страны генеральный прокурор Виктор Шокин пытается сделать максимально зависимой новую Специализированную антикоррупционную прокуратуру", - говорится в сообщении организации.

В частности, по мнению экспертов, контроль над новым органом Шокин хочет получить через своих представителей в комиссии по его формированию.

В Transparency International отмечают, что "Специализированная антикоррупционная прокуратура является ключевым звеном для запуска Национального Антикоррупционного Бюро".

"А в случае провала запуска реально независимых антикоррупционных органов до конца этого года, Европейский Союз гарантированно откажет Украине в безвизовом режиме", - предупреждают Transparency International.

Ранее генпрокурор Виктор Шокин называл критику в свой адрес "информационными атаками". Также в ГПУ отмечали, что в составе комиссии парламент и активисты имеют большинство, а потому именно они играют ключевую роль в выборе антикоррупционного прокурора.