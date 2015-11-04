В Киеве произошел пожар в детской больнице Охматдет

Спасатели потушили пожар в здании центра детской кардиологии на территории больницы "Охматдет", сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник в кабинете старшей медицинской сестры на третьем этаже четырехэтажного здания в 8:20.

Площадь пожара составила 25 кв.м, его ликвидировали через полчаса после начала.

Из здания эвакуировали 24 ребенка и примерно столько же взрослых. "Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорят в ГСЧС.