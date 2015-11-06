Суд отправил Корбана под домашний арест

Копірайт зображення UNIAN

Печерский районный суд Киева избрал одному из лидеров партии УКРОП Геннадию Корбану домашний арест в качестве меры пресечения на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Такое решение суд принял в пятницу утром.

Суд обязал г-на Корбана носить электронное средство контроля - электронный браслет.

Мера пресечения избрана до 31 декабря.

Прокуратура просила арестовать подозреваемого без возможности выйти под залог.

Адвокат Оскана Томчук заявила, что защита обжалует решение суда о домашнем аресте, сообщает "Українська правда".

Геннадий Корбан, по ее словам, будет находиться под домашним арестом в Днепропетровске.

Копірайт зображення UNIAN

Лидера партии УКРОП задержали в Днепропетровске по подозрению в создании организованной преступной группы и похищении человека 31 октября. Меру пресечения ему начал избирать райсуд Чернигова, и в ходе рассмотрения адвокаты заявили отвод четырем судьям.

На следующий день Геннадия Корбана повторно задержали и отвезли в Киев, где ему предъявили новое подозрение в препятствовании избирательному процессу.

Эти производства объединили в одно. Сам Корбан отвергает выдвинутые обвинения.