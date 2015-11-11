Сакварелидзе: прокуратура Австрии закрыла дело против Ложкина

Прокуратура Австрии закрыла уголовное дело против главы Администрации президента Бориса Ложкина. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе в Facebook.

"Сегодня я узнал, что дело против Бориса прекращено за отсутствием состава преступления. У меня нет оснований не доверять прокуратуре Австрии и Борису", - написал он.

Давид Сакварелидзе рассказал, что его очень обеспокоил скандал, связанный с тем, что австрийская прокуратура открыла уголовное дело против главы АП Украины.

Он пожелал Ложкину удачи, а также "сил выдержать любые нападки и продолжать свою деятельность".