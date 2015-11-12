Порошенко наградил Сороса орденом Свободы

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Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Свободы всемирно известного финансиста и мецената Джорджа Сороса.

"Ваша активная деятельность в течение последних лет чрезвычайно способствовала демократическим изменениям, которые сейчас происходят в Украине. Поэтому для меня большая честь вручить вам сегодня эту высокую награду с символическим названием - орден Свободы", - сказал украинский лидер во время встречи с Соросом.

Глава государства отметил значительную роль в развитии государства и утверждении демократии, которую уже в течение 25 лет играет деятельность в Украине Международного фонда "Відродження", основанного Соросом.

В указе о награждении отмечается, что Сорос награжден "за значительные личные заслуги в укреплении международного авторитета Украинского государства, весомый вклад в реализацию социально-экономических реформ, многолетнюю плодотворную деятельность".

Меценат отметил, что для него - большая честь получить такую награду.