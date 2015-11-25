В ЕС пока не обеспокоены отказом Киева от газа из России

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У ЕС пока нет повода для волнения относительно транзита российского газа по украинской территории из-за решения Киева воздержаться от новых закупок российского газа, - сообщила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

"На данный момент у нас нет особого беспокойства относительно поставок газа из России в Украину. Поставки газа в ЕС происходят в нормальном режиме", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ранее в среду глава российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания прекращает поставки газа в Украину из-за того, что не получила новую предоплату. Он также отметил, что это создает угрозу нормальному транзиту газа в Европу. Однако премьер-министр Украины, объясняя правительственное поручение "Нафтогазу" остановить импорт российского газа, заявил, что "это не они нам не поставляют газ, это мы у них не покупаем газ".

В "Нафтогазе" также пояснили, что в настоящее время компания планирует принимать российский газ только для транзита его в Европу, хотя и не отказывается покупать его в дальнейшем в случае необходимости. В НАК "Нафтогаз" также заверили в тщательном выполнении контрактов на транспортировку российского газа в Европу.