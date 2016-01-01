Ким Чен Ын выступил за нормализацию отношений с Сеулом
Глава КНДР Ким Чен Ын выступил за улучшение отношений своей страны с Южной Кореей.
Как сообщает южнокорейское агентство "Ренхап", такое заявление лидер КНДР сделал во время новогоднего обращения к своему народу, которое транслировалось по телевидению.
В своем выступлении северокорейский лидер призвал, в частности, создать условия "для самостоятельного воссоединения" двух стран.
Одновременно Ким Чен Ын подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности страны, а также развития экономики.
В последнее время Сеул и Пхеньян возобновили переговоры о нормализации отношений между государствами.
В частности, одна из последних встреч на эту темупрошла11 декабря. На ней обсуждалась разморозка экономического сотрудничества.
Между КНДР и Южной Кореей еще до сих пор не подписан полноценный мирный договор.
Формально с 1953 года между странами было заключено перемирие, однако в 2013 году на фоне очередного обострения отношений с соседями КНДР в одностороннем порядке вышла из соглашения.