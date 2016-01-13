В России арестовали чиновников за кражу 50 км дороги

В Москве по подозрению в коррупции задержан начальник управления ФСИН России по Республике Коми Александр Протопопов, сообщил Следственный комитет России.

Следственные органы Коми возбудили против Протопова уголовное дело о растрате государственных средств.

Помимо Протопопова прокуратура обвиняет в растрате его заместителя Валерия Иванова и начальника колонии-поселения №34 УФСИН России по Республике Коми Романа Коржова. В пособничестве в растрате обвиняют представителя ООО "Эстет" Рамала Джаббарлы.

По версии следствия, обвиняемые участвовали в хищении более 50 км покрытия автомобильной дороги в районе поселка Вожское Удорского района. Дорога находится в федеральной собственности.

С июня по 2014 по август 2015 года чиновники согласовали демонтаж и вывоз более семи тысяч железобетонных плит. Плиты демонтировала компания "Эстет". Частично они были проданы, а частично использовались для собственных целей компании.