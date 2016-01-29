ВОЗ: грудное вскармливание наиболее распространено в Руанде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала новые данные о распространенности грудного вскармливания в мире. Согласно этим данным, больше всего женщин - 85% - кормят своих детей грудью в Руанде.

Среди стран с самыми низкими показателями - Великобритания, где только 1% матерей кормят младенцев грудью в течение первых шести месяцев.

По мнению авторов доклада, опубликованного в медицинском журнале Lancet, если бы этот процент вырос, ежегодно можно было бы предотвратить более 800 тысяч детских смертей.

По словам ученых, грудное вскармливание улучшает развитие ребенка и снижает заболеваемость раком молочной железы среди женщин.