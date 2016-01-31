Китай направил гидроакустическое судно на поиски MH370

Копірайт зображення AP Image caption Архивное фото: поиски обломков MH370 с воздуха

Китайское судно гидроакустической разведки направилось в южную часть Индийского океана чтобы заняться поисками самолета Malaysia Airlines, который пропал два около двух лет назад.

Оно присоединится к трем другим, которым не удалось найти обломки самолета.

"Боинг 777" выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года.

Примерно через два часа после вылета вылета связь с ним прервалась где-то над Тихим океаном.

На борту авиалайнера находились 227 пассажиров, большинство из которых были китайцами, а также 12 членов экипажа.