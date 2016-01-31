Китай направил гидроакустическое судно на поиски MH370
- 31 января 2016
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Китайское судно гидроакустической разведки направилось в южную часть Индийского океана чтобы заняться поисками самолета Malaysia Airlines, который пропал два около двух лет назад.
Оно присоединится к трем другим, которым не удалось найти обломки самолета.
"Боинг 777" выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года.
Примерно через два часа после вылета вылета связь с ним прервалась где-то над Тихим океаном.
На борту авиалайнера находились 227 пассажиров, большинство из которых были китайцами, а также 12 членов экипажа.